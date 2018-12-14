Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının ardından - 'Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var' - BRATİSLAVA Video

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının ardından - 'Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var' - BRATİSLAVA Video

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının ardından - "Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var" - BRATİSLAVA - UEFA Avrupa Ligi D Grubu - Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın konuşması"Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var" - Fenerbahçe takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman: - "Şu anda bizi bekleyen bir Lig yarışı var, çok çok önemli bir lig maratonu var"BRATİSLAVA (AA) - Fenerbahçe takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava ile karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen turu geçmiş olmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var, çok çok önemli bir lig maratonu var.” dedi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe’nin Slovakya ekibi Spartak Trnava’ya 1 - 0 yenildiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarı - lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmanın tipik bir sıfır sıfır karşılaşması olduğunu kaydederek, ilk yarıda kornerden yedikleri gole müsabaka boyunca karşılık vermediklerini söyledi.

Koeman, turu geçmiş olmanın en önemli konu olduğunu belirterek, “Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var, çok çok önemli bir lig maratonu var. Pazartesi neler olabileceğini biliyoruz, onun için bu durum bizim için çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu. - Cocu ile anlaşma iyi haberPhillip Cocu ile Fenerbahçenin anlaşmasının iyi bir haber olduğunu ifade eden Koeman, “Kendimle ilişkili kısma gelirsek, ben her şeye hazırım.” diye konuştu.
Koeman, Yiğithan Güveli'nin durumunun çok iyi görünmediğini ifade ederek, hastanede gerekli kontrollerin yapılmasının ardından son durumuna ilişkin net bir açıklamanın yapılabileceğini aktardı.İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı - lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamladı.İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2 - 0 kazanmıştı.

Yarış Hastane Basın Toplantısı Toplantı Maraton 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı