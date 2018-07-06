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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Sözlü'den Sancak'a destek

Sözlü'den Sancak'a destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ün konuşması

Allah Rektör 

-Adana Demirspor Yeni Başkanı Murat Sancak'ın konuşması
-El sıkışmaları
-Detay görüntüler

- - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü:- "Kulübe destek vermeye devam edeceğiz"- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak:- "Herkesten sabır bekliyoruz" ADANA

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Demirspor'un yeni başkanı Murat Sancak'ı ziyaret ederek destek sözü verdi. Aytaç Durak Tesisleri'nde Başkan Murat Sancak’ı tebrik eden Sözlü, kendisinin Adana Demirspor’a katacağı çok şey olduğunu ifade ederek, “Adana Demirspor bundan sonra başarıya odaklanmıştır. Murat Sancak ve sportif direktörlükte Türk futbolunda ve dünya çapında tanınmış önemli bir yıldız olan Tanju Çolak Adana Demirspor’da sorumluluk üstlenmişlerdir. İnşallah bundan sonraki hazırlık süreci Adana Demirspor’u başarıya taşıyacaktır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimden beri bu kulübün hep arkasında durduk. Bunu Adanamızın itibarı, ailenin itibarı olarak gördük. Bundan sonra da maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Murat Sancak ise Başkan Sözlü’ye, Adana Demirspor’a göstermiş olduğu tüm desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bundan sonra da desteklerine devam edeceklerinden eminim. Çünkü her şeyden önce benim dostum. Burada ortak paydamız var. Adana Demirspor’u inşallah hak ettiği yere getireceğiz. Önce herkesten sabır bekliyoruz. Var olan durumu ortadan kaldırıp iyi bir kadroyla Adana Demirspor’u hak ettiği yere getireceğimizi herkes bilsin. Başkanımızın desteği de her zaman devam edecektir. Burada tek bir amacımız var, Adana Demirspor” diye konuştu.

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