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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soner Erdurmuş: “Bizim hedefimiz lig”

Soner Erdurmuş: “Bizim hedefimiz lig”

Menemen Belediyespor Yardımcı Antrenörü Soner Erdurmuş'un açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Forma Bulduk 


- Menemen Belediyespor Yardımcı Antrenörü Soner Erdurmuş, Kasımpaşa maçının ardından, “Güzel bir maç oynadık. Arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Ancak bizim hedefimiz lig” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Kasımpaşa’ya 4-1 yenilerek kupaya veda eden Menemen Belediyespor’da Yardımcı Antrenör Soner Erdurmuş basın toplantısında konuştu.
İlk maçın dezavantajıyla sahaya çıktıklarını belirten Erdurmuş, “Güzel bir müsabaka oldu. İlk maçtaki skor dezavantajıyla buradaydık. İlk 35. dakikaya kadar iyi oynadık. Ama bu tip takımlara karşı hata yaparsanız ceza yersiniz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok pozisyon bulduk. Bizim hedefimiz lig. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bu maçta forma şansı bulamayan oyuncularımızın durumunu gördük. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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