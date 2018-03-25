Son şampiyon hızlı başladı - İZMİR Video

- Kadın sporcuların ısınma hareketleriyle antrenman yapması - Sporcuların erkek takımın yardımıyla çalışma yapması - oyuncularından Gülşah Çakmak ve Antrenör Pierre Saliba ile röportajSon şampiyon hızlı başladı - Geçen yıl Güzelbahçe Belediyespor olarak katıldığı Kadınlar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan takım, bu sezon Muğla Gençlik ve Spor Kulübü adına yarıştığı organizasyonun ilk etabında tüm maçlarını kazandı - Muğla Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Gülşah Çakmak:"Biz takım olarak dışarıda da çok yakın arkadaşız. Bu başarıyı ve şampiyonluğu getiriyor"İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Geçen yıl Güzelbahçe Belediyespor olarak katıldığı Kadınlar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan ve bu sezon Muğla Gençlik ve Spor Kulübü adıyla mücadele eden takım, sezona hızlı başladı. Daha önce Güzelbahçe Belediyespor adı altında mücadele eden son iki senenin şampiyonu kadın ragbi takımı, bu sezon Muğla Gençlik ve Spor Kulübü adıyla mücadele ediyor.Bu sene 11 takımın katılımıyla iki grupta oynanan 7'li Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. etap maçlarında B Grubu'nda yer alan Muğla Gençlik ve Spor Kulübü, grubu lider tamamladı ve ikinci etapta oynamaya hak kazandı.Muğla Gençlik ve Spor Kulübünün oyuncusu Gülşah Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelbahçe Belediyespor adına yarıştıkları son 2 senede şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, "Biz takım olarak dışarıda da çok yakın arkadaşız. Bu başarıyı ve şampiyonluğu getiriyor." dedi. Şampiyonanın bu sene daha çekişmeli geçeceğini kaydeden Gülşah Çakmak, "Güçlü rakiplerimiz var, kimse olduğu yerde kalmıyor. Herkes ilerleme kaydediyor, biz de ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.Gülşah Çakmak, ragbiye bir arkadaşının aracılığıyla başladığını, ilk antrenmandan sonra ragbiyi benimsediğini ve 5 yıldır bu sporla uğraştığını söyledi.
Ragbinin biraz sert bir spor olduğunu ancak kurallarla bu sertliğin önlendiğini aktaran Gülşah, şöyle konuştu:"İnsanlar dışarıdan bir kadın olarak 'ragbi sporunu nasıl yapıyorsunuz, çok sert değil mi' diye soruyor ama bu tamamen sevmek ve o işi yapabileceğini düşünmekle alakalı. Ben seviyorum, ragbinin içinde barındırdığı sertlik zevk veriyor, gerçekten eğlenceli ve zevkli bir spor. Kuralları bildikten sonra izlemesi de çok keyifli. Sadece Türkiye'de çok yaygın değil. Biz de Türkiye'de yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an sporcu olarak devam ediyoruz, ilerde bu işin antrenörlüğünü yapacağız. Bu şekilde ülkemizde ragbinin bir şekilde ilerlemesine katkı vermiş olacağız." - Saliba: "Öncelikli hedefimiz oyundan hoşlanmak"Antrenör Pierre Saliba da 2001'den bu yana Türkiye'de ragbi ile ilgilendiğini anlattı. 44 yıldır ragbiyle uğraştığını, bu sporu İzmir ve çevresinde geliştirmek istediğini bildiren Saliba, şunları kaydetti:"Eski Güzelbahçe takımını Muğla’ya taşıdık. Muğla Gençlik ve Spor Kulübü de benim kurduğum ve antrenman yapmasına yardım ettiğim bir takım. Ayrıca İzmir spor'da da ragbi branşına başladık. Bazı belediyelerle konuşuyoruz. Gaziemir Belediyesi, bize çalışma yapabileceğimiz bir saha sağladı."Saliba, bu yıl ilk 3'te yer almak istediklerini belirterek, "Fakat öncelikli hedefimiz oyundan hoşlanmak. Bunun yanında çalıştığım teknik ve taktiklerimizin sezon boyunca sahaya yansıtmak da beni mutlu edecek." diye konuştu.