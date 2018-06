Şöhretler, Fatih Karakuş'un jübilesinde buluştu

-Detaylar



- Ampute Milli Takımı, kaleci Fatih Karakuş'un jübile maçında şöhretler karmasıyla maç yaptı. Fatih Karakuş, Ampute Milli Takımı'nın jübile yapan ilk futbolcusu oldu. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşma öncesinde Ampute Milli Takımı'nın kalecisi Fatih Karakuş, takım kaptanı Osman Çakmak, takımın genç isimlerinden Barış Telli, Teknik Direktör Uğur Özcan, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hakan Ünsal açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonu olarak 81 milyonu mutlu etmekten dolayı gururlu olduğunu söyleyen Fatih Karakuş, takım arkadaşlarına Meksika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi. Takım Kaptanı Osman Çakmak da kalenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Fatih kalemizi koruyordu. Mustafa Kemal Atatürk her zaman 'Kaleyi koruyun' demiştir. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Uğur Özcan da Fatih'in Milli Takım'ı bırakmasına rağmen bundan sonra da hizmetlerine devam edeceğini söyledi.



Hakan Ünsal: "Çıtayı en üste çıkardılar" Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, farkındalık oluşturmak için burada olduklarını belirterek, "Fatih bugüne kadar takım için her şeyi yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane ismi Hakan Ünsal da Fatih Karakuş'u tebrik ederek, "Milli formaya verdiği hizmetlerden dolayı ben ve arkadaşlarım kendisini tebrik ediyorum. Başkanımız farkındalık oluşturmak için geldiğimizi söyledi ama bu Milli Takım öyle bir farkındalık oluşturdu ki ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Çıtayı zaten en üste çıkardılar. Üzerinde ay-yıldız olan her şey bizim göğsümüzü kabartıyor. Bugün Fatih için buradayız ama bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dünya Şampiyonası'na şampiyon olarak gideceğiz" ifadelerini kullandı. Euro 2024 adaylığı için de konuşan Ünsal, "Her şey ortada. Yıllar önce almamız gereken bir turnuvaydı. Başka sebeplerden bugüne kadar alamadık" açıklamalarında bulundu.