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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sofiane Feghouli: “Derbiyi taraftarlarımız için kazanmak istiyoruz” Haberi

Sofiane Feghouli: “Derbiyi taraftarlarımız için kazanmak istiyoruz” Haberi

Sofiane Feghouli'nin açıklamaları

Medikal Bild Basın Mensupları 

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- İSTANBUL

- Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisini taraftarları için kazanacaklarını söyledi.

Süper Lig’in 6. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray’da antrenman öncesinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe derbisinin Galatasaray taraftarı açısından önemli olduğunu söyleyen Feghouli, “Taraftarlarımızın için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu tabi Allah’ın yardımıyla ve takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak” diye konuştu.
“Kötü bir şey yok” Yeni Malatyaspor maçında oynamaması ile ilgili de konuşan Cezayirli futbolcu, “Kötü bir şey yok. Yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım. Dinlemedim. Bu nedenle medikal ve teknik ekip dinlenmemi istediler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi” şeklinde konuştu.
Derbi öncesinde taraftarlara da mesaj veren 30 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray taraftarı var olmadan Galatasaray olamazdı. Her zaman destek oluyorlar. Onların vereceği destek çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız” dedi.
“Kendi takımıma güveniyorum” Derbide gol atmak gibi bir hayali olup, olmamasının sorulması üzerine Feghouli, “Geçen seneye baktığımız zaman Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gibi maçları yenmesini bildik. Fenerbahçe’yi de kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum ve iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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