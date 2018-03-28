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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sneijder'den Eskişehirsporlu küçük dev adama mesaj var

Sneijder'den Eskişehirsporlu küçük dev adama mesaj var

Sneijder tarafından çekilen video

Doğum Günü Forma Doğuş Rektör Cam Kemik Hastası 

-Burak Sakçı'nın görüntüleri

- ESKİŞEHİR

- Eskişehirspor Sosyal Medya Sorumlusu Burak Sakçı için Wesley Sneijder bir video çekti. Yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanan doğuştan cam kemik hastası Burak Sakçı, ilk hediyesini dünya yıldızı Sneijder'den aldı. Şimdilerde Katar Ligi Al-Gharafa takımında top koşturan Hollandalı yıldız, Eskişehirspor eski Teknik Direktörü Bülent Uygun'un öğrencisi olarak ter döküyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Eskişehirspor Kaleci Antrenörü olarak görev yapan ve Burak Sakçı ile antrenman yapan Mehmet Tezcan'ın da girişimleri ile, 26 yaşına girecek olan küçük dev adam unutulmadı. Eski Galatasaraylı oyuncu Sneijder tarafından Sakçı için çekilen videoda, "Küçük dev adam, bu senin için" ifadeleri yer alıyor. Doğum günü hediyesi olarak takımının formasını gönderen Sneijder'e, Burak Sakçı'nın cevap olarak çekeceği video şimdiden merak konusu oldu.
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