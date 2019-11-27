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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı

Slovan Bratislava hazırlıklarını tamamladı

Slovan Bratislava idmanından görüntüler

- İSTANBUL

Toplantı Rektör 


- UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Slovan Bratislava son taktik idmanını Vodafone Park’ta yaptı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5.maçında Beşiktaş, yarın akşam sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava’yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Bratislava, son idmanını Vodafone Park’ta yaptı. Bratislava Teknik Direktörü, son idman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra düz koşu ile başlayan idman, kondisyon hareketleriyle devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bratislava, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.
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