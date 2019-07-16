Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

-Arslan röp.



- - Hakan Arslan: “Kaliteli transferlerle ilk 6’nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum” BOLU



- Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Kaliteli transferlerle ilk 6’nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kampa girdiği Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay eşliğinde yapılan akşam antrenmanında, düz koşu, ısınma, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde kampı değerlendiren Sivasspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, “Oldukça faydalı bir kamp çalışması geçiyor. Özellikle havalarında serin ve ılık geçmesi efor açısından bizleri olumsuz etkilemiyor. Gayet iyi bir ortam var. yeri geliyor çift antrenmanla, yeri geliyor 3 antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyoruz” dedi.

Sivasspor’un yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu ve yeni oyuncuların katılacağın belirten Arslan, “Geçtiğimiz sezondan aramızda olmayan birçok arkadaşımız var. Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Sivasspor adına yeni bir oluşum var. Bu oluşumdan kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Sonuçta yönetim eksiklerimiz biliyor. Bu yönde çalışmaları var. Bu onların işi. Biz burada bulunduğumuz arkadaşlarımızla birlikte yeni sezona iyi hazırlanıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızla birlikte de güçlü bir Sivasspor umuyoruz ve yeni sezon içinde de hedefi olan bir Sivasspor düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bolu kampını Malatyaspor ile yapacakları hazırlık maçıyla tamamlayacaklarını ifade eden Arslan, “Kampın son gününde Malatyaspor’la hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etapta Hollanda kampımız var. Burada da daha fazla maç yapma şansımız olacak. 3 tane hazırlık maçımız var. Hollanda kampından sonra da Türkiye’ye döndüğümüzde hazır bir Sivasspor olacak” dedi.

Arslan son olarak, hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer almak olduğunu söyleyerek, “Rıza hocanın olduğu takımlarda her zaman hedef olur. Hedefi takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Bence kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6’nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

