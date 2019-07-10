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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü İzle

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü İzle

Sivasspor'un antrenmanından görüntüler

Rektör 

-detaylar

- DÜZCE

- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Gerede’de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdürdü. Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını Gerede’de yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman pas istasyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölüm ise dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.
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