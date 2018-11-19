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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu

Kulüp tarafından yayınlamam Hakan Keleş videosu

- SİVAS

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- Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımda yardımcı antrenörlük yapan Hakan Keleş getirildi.
Sezona Tamer Tuna yönetiminde başlayan DG Sivasspor, başarısız sonuçların ardından ligin 11. haftasında 42 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş maçına çıkan takımın başında yardımcı antrenör Hakan Keleş, yönetim tarafından teknik direktörlük görevine getirildi.
Keleş'in yardımcılıklarını Muhammed Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni hocasını hazırladığı video ile sosyal medyadan duyurdu. Hakan Keleş kimdir? Sakarya'da 8 Ocak 1972 tarihinde dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı.
Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Demir Grup Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
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