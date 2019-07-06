Sivasspor'un Bolu kampı

- Sivas sporlu futbolcuların antrenmanından detaylar SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı - beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.Antrenmanda kırmızı - beyazlıların yeni transferleri Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.Kampın ilk gününü geride bırakan Sivas spor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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