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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı

- Sivas sporlu futbolcuların antrenmanından detaylar SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı - beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.Antrenmanda kırmızı - beyazlıların yeni transferleri Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.Kampın ilk gününü geride bırakan Sivas spor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Rektör Irak 

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