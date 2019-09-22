Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır - SİVAS

- Antrenmandan detaylarSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı.Kırmızı - beyazlı ekip, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Demir Grup Sivas spor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım