Sivasspor taraftarlarında büyük coşku Haberi

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- Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü. Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30’da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler.



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