Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor taraftarlarında büyük coşku Haberi

Sivasspor taraftarlarında büyük coşku Haberi

taraftarlar yürüyüş

Tezahür Tezahürat 

-taraftar detay
-taraftar röp

- SİVAS

- Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü. Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30’da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Kartal Son Dakikada GüldüKartal Son Dakikada Güldü
Aslan'dan Soğukkanlı GalibiyetAslan'dan Soğukkanlı Galibiyet
Fenerbahçe Gençlerbirliğini Farklı GeçtiFenerbahçe Gençlerbirliğini Farklı Geçti
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı