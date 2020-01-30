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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı

Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı

Camara'dan detay görüntüler

- SİVAS

İmza Töreni Dolar Transfer Dönemi Ara Transfer Forma 


- Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız temsilcisi Le Havre’da oynayan Fransız futbolcu Samba Camara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Sivasspor, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Yiğidolar, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Le Havre’da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yı kadrosuna kattı. Camara, Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın yer aldığı imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sivaspsor ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir’i de renklerine bağlamıştı.
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