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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS Haberi

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS Haberi

- Demir Grup Sivas spor'un tesislerde antrenman yapması - Futbolcuların koşu yapması - Futbolcuların antrenman maçı yapması Sivas spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Emre Kılınç ve Aaron Appindangoye katılmadı.

İstikbal Rektör 

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