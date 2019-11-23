Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - SİVAS Haberi
- Demir Grup Sivas spor oyuncuların antrenmanda görüntüleri Sivas spor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.Kırmızı - beyazlı ekip bugün kara yolu ile Kayseri'ye giderek kampa girecek.İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivas spor, yarın saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.
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