Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa 'yıldırım' rötarı - SİVAS Video
Sivas spor kafilesini taşıyacak uçağa "yıldırım" rötarı - SİVAS - Sivas spor kafilesini taşıyacak uçağa "yıldırım" rötarı - Kafilenin İstanbul'a gidişiGÜNCELLEME - Sivas spor kafilesini taşıyacak uçağa "yıldırım" rötarıKAFİLENİN İSTANBUL’A GİTMESİ EKLENDİSİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivas spor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas 'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle dönüş için rötar yaptı.Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 16.30'da Sivas - İstanbul seferini yapması planan uçağın, Nuri Demirağ Havalimanı'na yaklaştığı sırada yakınında yıldırım oluştu.Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, elektronik aksamda sorun yaşanabileceği ihtimali üzerine Kayseri'den teknik ekip çağrıldı. Teknik ekibinin incelemesinde herhangi bir arızaya rastlanmadı.Rötar nedeniyle kulüp tesislerine dönen Sivas spor kafilesi yeniden Nuri Demirağ Havalimanı’na geldi.Güvenlik kontrolünden geçen kırmızı - beyazlı kafile, uçakla İstanbul’a hareket etti.
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