Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

--Futbolcuların baklava yemesinden detay



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- Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman düz koşuyla başladı.

Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma organizasyonu ile antrenmanı devam ettirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Ziya Erdal antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın basına kapalı gerçekleştirileceği antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

