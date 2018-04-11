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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor, Fenerbahçe maçında galibiyet hedefliyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçında galibiyet hedefliyor

- Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları

Şampiyon Uttu Allah Rektör 

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- - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba:- "Şampiyonluğa oynayan 3 takımı yendik, inşallah dördüncüsü olur" SİVAS

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Daha önce şampiyonluk adayı 3 takımı yenmiştik bu da inşallah dördüncüsü olur" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin eksiklerine çalışıp maçı kazanmak istediğimizi söyledi.

Farklı kaybedilen Atiker Konyaspor maçından ders çıkartılması gerektiğini ifade eden Aybaba,"Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık onlara bakacağız ki çoğu şeyi yanlış yaptık. Alttaki takımları ilgilendiren maçlarda biraz daha dirençli, biraz daha oyuna konsantre olup maçı kazanmaya yönelik oyun oynamalıyız" diye konuştu.
"Fenerbahçe deplasmanda disiplinli oynayan bir takım" Oyuncuların daha önce ligde neyi iyi yaptıklarını gösterdiklerini kaydeden Aybaba, "Önümüzde böyle bir maç var. Hem Konyaspor maçının mağlubiyetini unuttururuz hem de daha önce şampiyonluk adayı 3 takımı yenmiştik, bu da inşallah dördüncüsü olur. Çalışmalarımıza başladık. Fenerbahçe son haftalarda deplasmanda disiplinli iyi oynayan bir takım. İyi sonuçlar alıyorlar. Biz bunu lehimize çevirmek için bazı eksiklikleri var onların üzerine çalışıp bu maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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