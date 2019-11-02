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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor, Denizlispor maçına hazır Haberi

Sivasspor, Denizlispor maçına hazır Haberi

Sivasspor antrenmandan detay

- SİVAS

Rektör 


- D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde saat 10.30’daki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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