Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - SİVAS
- Futbolcuların antrenman sahasına gelişi - Antrenmandan görüntüler Sivas spor'da Trabzonspor maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı. Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.
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