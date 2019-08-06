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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sivasspor'da sezon hazırlıkları - SİVAS

Sivasspor'da sezon hazırlıkları - SİVAS

- Sivas spor antrenmanından görüntüler - Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan detaylar Sivas spor'da sezon hazırlıklarıSİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.Futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.İdmana, Sivas spor'un Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek de katıldı.

Rektör 

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