Sivasspor'da sezon hazırlıkları - SİVAS

- Sivas spor antrenmanından görüntüler - Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan detaylar Sivas spor'da sezon hazırlıklarıSİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.Futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.İdmana, Sivas spor'un Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek de katıldı.
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