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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivasspor'da rehavete yer yok - SİVAS Haberi

Sivasspor'da rehavete yer yok - SİVAS Haberi

- Antrenmandan detaylar - Teknik direktör Samet Aybaba'nın açıklamaları - Teknik direktör Aybaba:"(Kardemir Karabükspor maçı) Arkadaşlarımla konuştum, bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey bizim takımımızın içinde hiç yok ama küçük de olsa uyarmak lazım diye düşündüm"SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ligin 27. haftasında sahalarında Kardemir Karabükspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçı öncesi oyuncularını uyardığını belirterek, "Arkadaşlarımla konuştum, bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey bizim takımımızın içinde hiç yok ama küçük de olsa uyarmak lazım diye düşündüm." dedi.
Kardemir Karabükspor karşılaşmasının zor bir maç olacağını vurgulayan Aybaba, "İyi, baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz ama futbol bu, içerisinde bir sürü şey var, her şeye de hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık, artık oraya da yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.
Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerinin devam ettiğini aktaran Aybaba, sağlık ekiplerinin vereceği rapor doğrultusunda bu futbolcuların Kardemir Karabükspor maçında forma şansı bulabileceklerini dile getirdi. - AntrenmanDemir Grup Sivas spor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti.Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Carl Medjani, Henri Saivet ve Thievy Bifouma katılmazken, Ziya Erdal ve Mert Hakan Yandaş ise sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı koştu.

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