Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sivasspor’da neşeli idman

Sivasspor’da neşeli idman

-antrenman detay

Teknik Direktör Öğretmenler Öğretmen Tezahürat Öğrenciler 

--öğrenciler tezahurat

- SİVAS

- Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına neşeli başladı.
Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Antrenman öncesi kırmızı-beyazlı ekibi Abdülhamid Han İmamhatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti. Öğrenciler takım teknik direktörü Rıza Çalımbay’a çiçek taktim etti. Antrenman da ise tezahüratlar ile futbolculara ve teknik direktör Rıza Çalımbay’a moral verdiler. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Isınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Sergey Rybalka katılmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Fenerbahçe Liderlik Şansını KaçırdıFenerbahçe Liderlik Şansını Kaçırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı