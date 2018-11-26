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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı - SİVAS Haberi

Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı - SİVAS Haberi

- Oyuncuların sahada antrenman yapmasıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dünkü Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda çalıştı.Diğer futbolcular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.İdmanda Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Carl Medjani ise takımdan ayrı koştu.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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