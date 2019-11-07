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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

- Antrenmandan görüntü - Vali Salih Ayhan'ın ziyareti - Futbolculara tatlı ikramıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı - beyazlı ekip, idmanı tamamladı.Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı. - Vali Ayhan'dan ziyaret Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenmanı ziyaret ederek Sivas spor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir süre sohbet etti.Futbolculara elleriyle baklava ikram eden Ayhan, kırmızı - beyazlı ekibin İttifak Holding Konyaspor maçında galip geleceğine inandığını söyledi.

Sivas spor'un ligde liderlik koltuğuna oturmasını arzuladığını belirten Ayhan, "Stadyumda 12. adam rolünü oynamak istiyoruz. Minik Yiğidolar ile takımımızın arkasındayız, desteğimizi vurgulamak için geldik. Heyecanınıza ortak olmak istiyoruz." dedi.

Teknik Direktör Dolar Rektör 

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