Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı - SİVAS

- Sivas spor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Sivas spor antrenmanından detaylar Sivas spor'da Konyaspor mesaisi başladıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı - beyazlı ekip, idmanı tamamladı.Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
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