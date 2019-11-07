Sivasspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor Haberi



- Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.



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