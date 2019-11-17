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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

- Sivas sporlu futbolcuların antrenmanından görüntüler - Hazırlık karşılaşması Sivas spor'da Kayserispor maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda fazla forma şansı bulamayan oyuncular, 19 Yaş Altı takımıyla hazırlık maçı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalıştı.Hazırlık karşılaşmasını Sivas spor A Takımı, 3 - 0 kazandı.Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.İdmanı ziyaret eden AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kayserispor karşılaşması öncesi kırmızı - beyazlı ekibe başarı diledi.

İstikbal Milli Takım Forma Rektör Hazırlık Maçı 

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