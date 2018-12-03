Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı - SİVAS

Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı - SİVAS

- Antrenmandan detaylar - Teknik direktör Hakan Keleş'in açıklamaları Sivas spor'da Göztepe mesaisi başladı - Teknik direktör Hakan Keleş: - "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının kat kat değerini anlamak için bu maçları (Göztepe ve Ankaragücü) kayıpsız atlatmak zorundayız. İnşallah içeride kazanamama sıkıntısını bu haftaki çalışmalarımızla gidereceğiz"SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacakları Göztepe'yi yenerek, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında deplasmanda mağlup ettikleri Medipol Başakşehir'in ligi forse eden bir takım olduğunu belirtti.
Kırmızı - beyazlı ekibin lideri mağlup ederek lige heyecan getirdiğini ve diğer takımların da iştahını kabarttığını dile getiren Keleş, "Sonuçta bu maçları oynamak kolay değil. Çok büyük emek harcamamız gerekiyor, biz de emeği harcadık. Gerekli şeyleri yaptık, oyun disiplinine sadık kaldık, motivasyonumuzu artırdık." diye konuştu.
Keleş, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir deplasmanından 6 puan kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Demir Grup Sivas spor'un ligin 15. haftasında Göztepe ve ardından MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağını anımsatan Keleş, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının kat kat değerini anlamak için bu maçları kayıpsız atlatmak zorundayız. İnşallah içeri de kazanama sıkıntısını bu haftaki çalışmalarımızla gidereceğiz. Tabii ki seyirci desteğini de çok ihtiyacımız var, yanımızda olurlarsa inşallah hak ettiğimiz 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.Robinho'nun kart cezalısı olmasının sorulması üzerine Keleş, alternatif oyuncularla onun yerini doldurmaya çalışacaklarını söyledi.

- AntrenmanDemir Grup Sivas spor Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.Antrenmana, Ziya Erdal, Muhammet Demir ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle, Gabriel Torje, Delvin N'Dinga ve Aydın Karabulut da izinli oldukları için katılmadı.

Teknik Direktör Allah Rektör Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı