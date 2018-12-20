Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi
- Sivas spor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Antrenmandan detaylar Sivas spor'da Galatasaray maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma organizasyonu üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, idmana katılmadı.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın sabah kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.