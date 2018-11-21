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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

- Sivas spor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Sivas spor antrenmanından detaylar Sivas spor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.İdmanda orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sivas spor Kulübü Genel Saymanı Ekrem Munar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de antrenmanın bir bölümünü izledi.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

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