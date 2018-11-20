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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

- Sivas spor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Sivas spor'lu futbolcuların antrenmanından detay görüntüler Sivas spor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıp, iki grup halinde yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.Antrenmanda orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.Halil Rifat Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri de idmanı ziyaret ederek, futbolculara tatlı ikramında bulundu.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Öğrenciler 

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