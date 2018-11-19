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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

- Demir Grup Sivas spor antrenmanı Sivas spor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı - beyazlı ekip, daha sonra topla çalışmalara geçildi.Ardından pas çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.İdmanda, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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