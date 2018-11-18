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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - SİVAS Haberi

- Antrenmandan detaylar Sivas spor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular gruplar halinde çalıştı. Futbolculardan Robinho, Arouna Kone, Carl Medjani, Ziya Erdal ve Douglas Santos salonda çalışırken, ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.İdmanda, sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Forma Hazırlık Maçı 

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