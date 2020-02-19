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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - SİVAS Video

Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - SİVAS Video

- Sivas spor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - Sivas spor antrenmanından görüntüler Sivas spor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyorSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
İdman, 4'er kişilik guruplar halinde yapılan kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi ve Barış Yardımcı katılmadı.

Şili Rektör 

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