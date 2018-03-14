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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor, Bursaspor maçına odaklandı - SİVAS

Sivasspor, Bursaspor maçına odaklandı - SİVAS

- Sivas spor antrenmanından l detay görüntüler - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları Sivas spor, Bursaspor maçına odaklandı - Teknik direktör Aybaba:"Kazanmak ve yukarılarda kalmak istiyoruz"SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu haftaki Bursaspor maçını kazanarak puan cetvelinde yukarılarda kalmak istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor'a karşı deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirtti.
Her takımın farklı hedefleri ve düşünceleri olduğunu dile getiren Aybaba, "Bursaspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım ama bazı sezonlar işler ters gidiyor. Bence onu yaşıyorlar. Kazanmak ve yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi, birkaç konuda eksiklerimiz var. Bu hafta çalışma yoğunluğumuzu onlara yönelttik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur." diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefleriyle ilgili de "Önümüzdeki maçlar neyi gösterir bakacağız. Maç maç bakalım istiyoruz. Önümüzdeki en zor maç Bursaspor maçı. Şimdi ona odaklandık. Mert Hakan Yandaş dün antrenmanda sakatlandı, çok uzun sürmeyecek ama bir sakat oyuncumuz var diyebiliriz." ifadelerini kullandı. - AntrenmanSpor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivas spor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Samet Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştiren kırmızı - beyazlı ekip, daha sonra çift kale maç yaptı.Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, idmana katılmadı.

Allah Forma Rektör 

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