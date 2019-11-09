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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor’a mehterli destek

Sivasspor’a mehterli destek

Yürüyüşten detay

Mehter Takımı Şili 

-Taraftar halay

- SİVAS

- D.G. Sivasspor'un evinde oynayacağı Konya maçı öncesi Sivaslı taraftar grupları mehter takımı ile destek yürüyüşü düzenledi.
Kongre Müzesi bahçesinde toplanan yaklaşık 400 kişilik taraftar grupları sloganlar atarak İstasyon Caddesi'nden stadyuma hareket etti. Ellerindeki meşalelerle coşkulu bir şekilde yürüyen taraftarlara yoldan geçen vatandaşlarda eşlik etmeyi ihmal etmedi. Düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katılırken, mehter takımı da marş çalarak Sivasspor’a destek oldu. Yürüyüş sonrası kırmızı-beyazlı taraftarlar Konya maçını izlemek için Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki yerini aldı.
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