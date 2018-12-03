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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Belediyespor'da, Trabzonspor maçı heyecanı Haberi

Sivas Belediyespor'da, Trabzonspor maçı heyecanı Haberi

- Sivas Belediyespor Teknik direktörü Özer Karadaş açıklama

Vitrin Teknik Direktör Allah Rektör 

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- - Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş:- "Bizim için çok önemli bir vitrin maçı" SİVAS

- Sivas Belediyespor Teknik direktörü Özer Karadaş kupada oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili,"Galip gelmek bizim adımıza gerçekten çok önemli inşallah öyle olur. Arkadaşlarımızda, bizlerde maç için çok heyecanlıyız." dedi.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor yarın Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında sahasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Özer Karadaş yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özer Karadaş,"Türkiye'nin 4 büyük takımından birini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sivas'a getirdiğimizden dolayıda sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların gayretleriyle buralara geldik. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli olan burada takımımızı en iyi şekilde temsil etmek, moral ve motivasyon açısında da bizim adımıza çok önemli galip gelirsek de mutlu oluruz" dedi.
Maça iyi konsantre olduklarını aktaran Karadaş,"Bu maçlar vitrin maçları bizim gibi takımlar iyi motive oluyor karşı takımda da tam tersi bir durum oluyor. Gerçekten alt liglerde oynayan futbolcular bu maçlarda varlarını ve yoklarını ortaya koyuyorlar" diye konuştu.
Daha önce kupada Galatasaray ve Beşiktaş'ı yendiklerini anımsatan Karadaş,"İnşallah öyle bir maç olur. Futbolcu arkadaşlarımla beraber Sivas'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Galip gelmek bizim adımıza gerçekten çok önemli inşallah öyle olur. Arkadaşlarımızda, bizlerde maç için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.
Karadaş, bazı futbolcuların sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirterek ideale yakın bir kadroyla saha çıkacaklarını sözlerine ekledi.
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