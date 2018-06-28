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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sırp taraftarların Dünya Kupası coşkusu - BELGRAD Video

Sırp taraftarların Dünya Kupası coşkusu - BELGRAD Video



: - Sırp taraftarların dev ekranda karşılaşmayı izlemeleri - Taraftarların sevinç gösterileriBELGRAD - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası Sırbistan'da yakından takip ediliyor. Sırp taraftarlar FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele eden ülkeleri Sırbistan'ı bu akşam oynanan Brezilya karşılaşmasında da yalnız bırakmadı. Sırbistan bayrağının renklerine bürünen taraftarlar başkent Belgrad sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Sırp taraftarlar Brezilya karşılaşmasını Nikola Pasic Meydanında kurulan dev ekrandan takip etti.

Başkent Irak 

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