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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdi İzle

Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdi İzle

Cirit sahasının hazırlanması

Yarış Dera Şampiyon Akon 

-Cirit müsabakalarından görüntüler
-Başkan Yavaş'ın açıklaması
-Cirit il temsilcisinin açıklaması
-seyircinin açıklaması

- BALIKESİR

- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig D Grubu final yükselme müsabakaları Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü birinci olarak bir üst lige yükseldi. Sındırgı Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda takımlar dostluk çerçevesi içerisinde birbirleriyle yarıştı. Sındırgı Belediyesi katkılarıyla Kocakonak cirit sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Erzurum Uzmanlar Atlı Cirit Spor Kulübü, Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Bursa Atlı Okçuluk Spor Kulübü ve Bayburt Dede Korkut Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele etti. Müsabakaların sonunda 16 takım arasında bir üst lige çıkacak takım belirlendi. Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü birinci olarak bir üst lige yükselirken, ikinciliği Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Bayburt Dede Korkut Atlı Cirit Spor Kulübü aldı. Dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Başkan Yavaş: "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Bu milletin özünde var olan ve her daim cenge hazır olmak için düğünde, cemiyette, bayramda icra ettiği geleneksel spor dalları ile ilgili alakalı Sındırgı alt yapılarını bitirdi. Üç ayrı spor kulübünün bulunduğu ilçemizde beş yıldan beri Türkiye geneli müsabakaları gerçekleştiriliyor. Ata sporu yaşatıldığı gibi ilçemize de ekonomik katkı da sağlanıyor. Turizme, otellerimize, esnafımıza da bu tür organizasyonlar katkı sunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dostluk çerçevesinde müsabakaları tamamlayan takımlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Deniz Tetik: "Ata sporumuzu gelecek nesillere taşımanın gururunu yaşıyoruz" Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Balıkesir İl temsilcisi Deniz Tetik, "Atlı cirit bir üst lige çıkma müsabakalarını Sındırgı’da tamamladık. Buradan 16 takım arasında birincilikle çıkan Uşak Eşme takımını tebrik ediyorum. Geleneksel spor dallarımızın her dalını yaşatan başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu şekilde ata sporlarımızı gelecek nesillere taşımanın gururunu yaşamaktayız" açıklamasını yaptı.
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