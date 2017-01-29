Sinan Engin, Volkan Demirel'i eleştirdi İzle



Volkan'ın ettiği küfürün kabul edilemez olduğunu söyleyen Engin, Volkan'a TT Arena'da küfür edilmesi halinde Galatasaray tarftarına bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.



Eleştirilerini en ağır şekilde dile getiren Engin şu şekilde konuştu;



BU FANATİZMİ BIRAKMALI



Bunun aynısını Sabri de Abdi İpekçi'de yapabilir. Yani Sabri yapsa Fenerbahçeliler bugün ortalığı yangın yerine çevirilerdi.



Volkan Demirel'in bu yaptığı yanlış. Volkan'ı ben 20 yaşından beri tanırım, çok da severim. Bu fanatizmi bırakmak lazım. Yani o gün orda Volkan gidip bu tezahüratları yaptı ama bunun arkasında ne var? Taraftara yaranmak mı yoksa Fenerbahçelilik, Galatasaraylılık mı?



TARAFTARA BİR ŞEY SÖYLEMEM



Ama ben bunu Volkan'a hiç yakıştırmadım. Belki sen ileride milli takımda kaleci antrenörü olacaksın. Sana Galatasaraylı futbolcular da gelecek. Olmaz Volkancım bu sana yakışmaz. Bence bu tip hareketler bitmeli. Sneijder de önceden yapmıştı 'Fener ağlama' demişti.



TT Arena'da Volkan'a Galatasaray taraftarı küfür ederse ben bir şey söylemem.

