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29 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Sinan Engin, Volkan Demirel'i eleştirdi

Sinan Engin, Volkan Demirel'i eleştirdi

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçının ardından Fenerbahçeli Volkan Demirel'in Galatasaray'a yönelik yaptığı küfürlü tezahüratları ağır bir şekilde eleştirdi.

Volkan Demirel Fenerbahçe Galatasaray Beyaz Futbol 


Volkan'ın ettiği küfürün kabul edilemez olduğunu söyleyen Engin, Volkan'a TT Arena'da küfür edilmesi halinde Galatasaray tarftarına bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Eleştirilerini en ağır şekilde dile getiren Engin şu şekilde konuştu;

BU FANATİZMİ BIRAKMALI

Bunun aynısını Sabri de Abdi İpekçi'de yapabilir. Yani Sabri yapsa Fenerbahçeliler bugün ortalığı yangın yerine çevirilerdi.

Volkan Demirel'in bu yaptığı yanlış. Volkan'ı ben 20 yaşından beri tanırım, çok da severim. Bu fanatizmi bırakmak lazım. Yani o gün orda Volkan gidip bu tezahüratları yaptı ama bunun arkasında ne var? Taraftara yaranmak mı yoksa Fenerbahçelilik, Galatasaraylılık mı?

TARAFTARA BİR ŞEY SÖYLEMEM

Ama ben bunu Volkan'a hiç yakıştırmadım. Belki sen ileride milli takımda kaleci antrenörü olacaksın. Sana Galatasaraylı futbolcular da gelecek. Olmaz Volkancım bu sana yakışmaz. Bence bu tip hareketler bitmeli. Sneijder de önceden yapmıştı 'Fener ağlama' demişti.

TT Arena'da Volkan'a Galatasaray taraftarı küfür ederse ben bir şey söylemem.
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