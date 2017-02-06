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6 Şubat 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Sinan Engin sinirlerine hakim olamadı Video

Sinan Engin sinirlerine hakim olamadı Video

Türkiye Kupasın son 16 maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Abdülkerim Durmaz Ahmet Çakar Sinan Engin Ali Palabıyık Beyaz Futbol 


Maçın ardından tartışmalar ise bitmek bilmedi. Özellikle Ali Palabıyık'ın verdiği kırmızı kart sinirlerin gerilmesine neden oldu.

Hakemin verdiği kararların maç üzerindeki etkisi tartışılırken, Ahmet Çakar'ın sözleri Sinan Engin'i oldukça kızdırdı.

'VAN PERSİE ÇIBAN BAŞIYDI'

Arena'da yaşananların Beşiktaş'a yakışmadığını söyleyen Çakar 'Van Persie bu akşam çıban başıydı. Ben MHK başkanı olsam Ali Palabıyık'a 10 maç ceza veririm. İlk defa Beşiktaş bir hakem hatasıyla maç kaybetti diye Arena'da yaşanan rezillikler efendi Beşiktaş'a yakışmamıştır. 'dedi.

'BEN BÖYLE EYYAM GÖRMEDİM'

Sinan Engin ise Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'ın yorumları karşısında 'Ben Fenerbahçe'yi tebrik ettim. Ama hoca elini şorta sokuyorlar buna olabilir diyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle eyyam görmedim. Tahammül de edemiyorumi gidiyorum' diyerek tepki gösterdi ve stüdyoyu terk etti.


Abdülkerim Durmaz Hakkında
Hocası Osman Odman namı değer "Lağım Osman"dır. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçı 1978 senesinde Tarsus İdmanyurdu maçı oldu. 1982-1983 sezonunda 1.Lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 16 golle gol kralı futbolcusu idi. Karagümrük takımında libero mevkiinde gösterdiği başarılı futbolla dikkatleri çekti ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lac...
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Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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Sinan Engin Hakkında
Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden E...
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