Simge Aköz: 'Olimpiyatlardaki takımlara tehlike oluşturuyoruz' İzle

- (Özel haber) Simge Aköz: "Olimpiyatlardaki takımlara tehlike oluşturuyoruz"- A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz:- "Almanya’yı finalde geçeceğimizin farkındaydık" İSTANBUL



- A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, olimpiyata katılan takımlara karşı tehlike oluşturan bir ekip olduklarını söyledi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı liberosu Simge Aköz, olimpiyat elemelerine dair İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Olimpiyatların takım olarak katılmak istedikleri bir turnuva olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Orada olabilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk. Hollanda’da çok güzel bir atmosfer de vardı. İyi başlayamadığımız bir turnuvayı güzel bir şekilde kapattık. Sadece tek bir maç yenilme hakkımız vardı onu da ilk maçta Almanya karşısında kullandık. Ama sonrasında artan ivmeyle vizeyi kapmayı başardık" şeklinde konuştu.

"Belçika maçı kırılma noktasıydı" Belçika maçının turnuvada kırılma maçı olabileceğine değinen Simge Aköz, “Aslında grup maçlarımızın hepsi çok zorluydu. Çünkü turnuva öncesi verdiğimiz demeçlerde grubumuzdaki takımların defansif yönlerinin çok iyi olduğunu ve mücadeleci olduğunu söylemiştik. Keza beklediğimiz gibi de oldu. Belçika maçı da bence bizim kendi performansımızın üstüne koyduğumuz kırılma maçıydı diyebiliriz. Herkesin tam konsantre elinden geleni ortaya koymaya çalıştığı bir maç oldu. Sonrasında zaten Hırvatistan maçı, Polonya maçı ile çok güzel bir Almanya maçı ile kapanışı yaptık" açıklamasını yaptı. "İdmanda Almanya’yı geçeceğimizin biraz farkındaydık" Simge, finalde oynadıkları Almanya maçı öncesi yaptıkları sabah idmanında takımdaki enerjiyi görmesiyle Almanya’yı mağlup edebileceklerinin farkına vardığını aktararak, şu ifadelere yer verdi: "Polonya maçı seviyesi yüksek bir maçtı. Benim hayatımda yaşadığım en duygu dolu, en adrenalini yüksek maçtı diyebilirim. Bütün takım o kadar istekliydi ki 4. sette özellikle inanılmaz performans ortaya koyarak rakibin 5 kez maç sayısı kullanmasına rağmen bunu kırıp, oradan maçı 3-2 almaya başardık. Maç çok geç bitti ve otele gittiğimizde saat gece 12 buçuktu. Tedavilerimizin bitmesi, masajlar vs. saat 2 buçukta yatabildik. Sabah 10’da da idman vardı. Sabah erkenden kalkıp yeni güne hazırlandık. Aslında o yorgunluğun arkasında sabah idmanı yapmak, final gününe hazırlanmak adına güzel bir başlangıçtı. Polonya maçını bırakıp Almanya maçına konsantre olduk ve o gün inanılmaz güzel bir sabah idmanı yaptık. Herkes enerji doluydu. Onu gördükten sonra bu maçın bizim lehimize sonuçlanacağının biraz farkındaydık." "İlk maçın kaza olduğunu düşündük" Deneyimli oyuncu, elemelerin ilk mücadelesinde kaybettikleri Almanya maçını kaza olarak nitelendirerek, “Almanya mağlubiyetine bakarsak turnuvanın ilk maçları her zaman çok zordur. Güzel bir giriş yapamadığımızın belli olduğu bir maçtı. Şimdiye kadar yaklaşık 4 sene önce Almanya’ya bir mağlubiyetimiz vardı. Onlara karşı bir üstünlüğümüzün olduğu gözle görülürdü. Bunun bilincinde olarak bu maçın kaza olduğunu düşünerek finalde çok daha istekli çok daha arzuluyduk" diye konuştu.

"Guidetti bize gülerek oynamamızı önerdi" Başantrenör Guidetti’nin final maçı öncesi oyuncularından gülerek oynamalarını istediğini söyleyen Simge Aköz, “Giovanni gerçekten çok zeki bir adam. Türkiye’de geçirdiği zaman yaklaşık 12 sene. 12 sene boyunca Türk kadının Türk halkının ne istediğini çok iyi analiz etmiş bir antrenör. Bizim de eğlenerek oynadığımızda yaptığımız işten zevk alarak oynadığımızda o baskıyı üzerimizden attığımızın ve performansımızın da üstümüze koyduğumuzun çok farkında. Bize maçtan önce söylediği tek şey gülerek oynamamız. Her sayıdan sonra şampiyonluk sayısıymış gibi kutlamamızı önerdi. O aşamaya geldikten sonra taktiksel teknik şeyleri bir kenara bırakıyorsunuz. Takımın ortaya koyduğu mücadele bize maçı getirdi diyebilirim" ifadelerini kullandı. "Olimpiyattaki takımlara tehlike oluşturuyoruz" Olimpiyatlarda mücadele edecek olan rakipleri değerlendiren başarılı voleybolcu, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: "Olimpiyat dediğimiz nokta artık her şeyin üst seviyesi. Bizim televizyonlardan izlediğimiz ‘bu sporcu da buradaymış’ dediğimiz birçok ablalarımız olacak. Ülkeler bazında baktığımızda da dünya ekollerinin yer aldığı bir turnuva olacak. Biz de yükselen bir ivme ve 3-4 sene öncesinde yeniden yapılanan bir jenerasyon ile çok güzel başarılara imza attık ve bu bahsettiğimiz takımları farklı platformlarda yendiğimiz maçlar oldu. Gerekse onlara sıkıntı yaptığımız maçlar oldu. Bence olimpiyatlarda onlara karşı tehlike oluşturan takım biziz. Bizim takımımız her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Oraya gittikten sonra da umarım bir madalya ile bu güzel başarımızı taçlandırmış oluruz."



