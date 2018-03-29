Siirtli Dünya Şampiyonu Evin Demirhan, olimpiyatlara hazırlanıyor İzle

-Sporcuların teknik çalışması

-Sporcuların karşılıklı teknik çalışması

-Sporcuların müsabaka yapması

-Evin Demirhan’ın konuşması

-Esra Kaya’nın konuşması

-Halime Kılıçaslan’ın konuşması

-Genel ve detay



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- U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Siirtli Evin Demirhan, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çevirdi. Demirhan, kadın güreşçiler olarak 2020 olimpiyatlarında bir ilki başarmak istediklerini belirtti.

Siirt’te 13 yaşında güreşe başlayan, şu ana kadar 16 madalya kazanan ve Polonya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Evin Demirhan, Türk bayrağını 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda dalgalandırmak istiyor. Şimdiden sıkı bir şekilde olimpiyatlara hazırlanan Demirhan, kadın güreşçi olarak bir ilki başarmak istiyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında 16 madalya kazandığını belirten Demirhan, "Kasım 2017’de Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda 48 kilogramda ülkemizi temsil ettim. Ve orada şampiyon oldum. Bu ülkemiz adına ilk madalya olduğu için çok mutluyum. Şimdiki hedefim yıldızlarda, gençlerde ve U23 müsabakalarında yakaladığım başarıları büyüklere taşımak. Şu anki hedefim 2020’de yapılacak olan olimpiyatlar. Türkiye bayan güreşinde olimpiyatlarda madalya almış değil. Bayan güreş takımı olarak 2020 olimpiyatlarında bir ilki başarmak istiyoruz" dedi.

"Sıkı bir şekilde çalışıyorum" Antrenmanlarına Siirt’te devam ettiğini anlatan Demirhan, "Milli takım kampları dışında Siirt’te antrenörümüz Şenay Kaya nezaretinde antrenmanlarıma devam ediyorum. Sıkı bir çalışmamız var. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Gençlerde, yıldızlar kategorisinde güreşen takım arkadaşlarım var. İçlerinde Türkiye şampiyonu ve Türkiye üçüncülüğü elde etmiş arkadaşlarımız var. İnşallah onlar da Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. Siirt’te bayanlar güreş takımı olarak Türkiye’de ilk üç şehir arasındayız. İnşallah ülkemiz için iyi olur. Güreşe başlamamda ailemin bana katkısı çok büyük. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kadın güreşçiler Demirhan’ın izinde 3 yıldır güreş yaptığını söyleyen Esra Kaya, 2017’de Afyonkarahisar’da yapılan Türkiye Güreş müsabakalarında 34 kilogramda şampiyon olduğunu dile getirdi. Kaya, "Avrupa’da ülkemizi temsil ettim. Şimdiki hedefim inşallah Evin abla gibi dünya ve Avrupa şampiyonalarında bayrağımızı göndere çekmek" ifadelerinde bulundu. Demirhan sayesinde güreşe başladığını söyleyen Halime Kılıçaslan ise, "17 yaşındayım. Evin abla sayesinde güreşe başladım. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye şampiyonu oldum. 2017’de Uluslararası Güreş müsabakalarına katıldım üçüncü oldum. Şu anki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.



