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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey' - ESKİŞEHİR

'Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey' - ESKİŞEHİR

"Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey" - ESKİŞEHİR - Eskişehir spor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklamalarıESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor'un teknik direktörü Fuat Çapa, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübün 6 puanının silinmesine ilişkin, "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan büyük bir fark değil." dedi.

Teknik Direktör Urus Eski Futbolcu Rektör 

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