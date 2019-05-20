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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Seyirci sahaya girdi, maç 17 dakika durdu

Seyirci sahaya girdi, maç 17 dakika durdu

Taraftarların sahaya girmesi

Bild Arbede Şampiyon Rektör 

-Futbolcuların koşturması
-Polisin taraftarları sahadan çıkarması
-Saha kenarında yaşanan gerginlik
-Takımın Teknik Direktörünün tribünde bulunanlara seslenmesi

- KAYSERİ

- Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Anbar Kızılırmakspor ile Kuşçumithatpaşaspor takımları karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde oynanan maçta taraftarlar sahaya girince maç 17 dakika durdu. İkinci Amatör Küme B Grubu'da şampiyonu belirleyecek maçta Anbar Kızılırmakspor ile Kuşçumithatpaşaspor takımları Organize Sanayi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Anbar Kızılırmak'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta tribünler tamamen doldu. Maçın 35. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında ise tribünde bulunan taraftarların neredeyse tamamı saha içerisine girdi. Küçük çaplı itişmelerin de yaşandığı anda saha içindeki taraftarlar, olay yerine gelen takviye emniyet güçleri tarafından çıkartılabildi. Olaylar sırasında hakem triosu ise olayları kenara çekilerek izledi. Taraftarların saha dışına çıkarılmasından sonra maç 17 dakika aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Saha dışında da devam eden arbede maçın yeniden başlaması ile son buldu. Maçı konuk ekip Kuşçumithatpaşaspor 2-1 kazanırken, şampiyonluk ise grupta oynanacak son iki hafta maçları belirleyecek.
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