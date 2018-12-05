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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Serkan Özbalta: “Turu atlayacağımıza inanıyorum”

Serkan Özbalta: “Turu atlayacağımıza inanıyorum”

- Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Turu atlamak için 2. maçta elimizden gelen her şeyin fazlasını yapmaya çalışacağız. Orada turu atlayacağımıza inanıyorum” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, evinde Galatasaray’a 2-1 yenildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Özbalta, “Oynadığımız rakip ciddi bir rakip. Altyapısından çıkardığı ciddi oyuncuları var. Onlarında sıkıntılı bir gidişatı vardı. Bizim ise ligde son haftalarda iyi bir çıkışımız var. Karşılaşmanın bu şekilde geçeceğini biraz tahmin edebiliyorduk. Altyapıdan çıkardıkları genç ve yetenekli oyuncularla kendi bünyelerindeki tecrübeli oyunculardan oluşan bir karma yapacaklarını tahmin ediyorduk. Bizde önceki haftalarda çok fazla süre alamayan oyuncularımızdan kurulu bir takım çıkmayı düşündük. Onların maç eksiklerini kapatmak istedik” ifadelerini kullandı. “Turu atlayacağımıza inanıyorum” Oyuncularının hakkıyla maçın üstesinden geldiğine inandığını belirten Özbalta, "Maçın başında bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik belki maçın senaryosu ve seyri çok farklı olabilirdi. Bizim açımızdan çok ciddi bir tecrübe oldu. Bu iki ayaklı bir oyun ve bir maçımız daha var. Turu atlamak için 2. maçta elimizden gelen her şeyin fazlasını yapmaya çalışacağız. Orada turu atlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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